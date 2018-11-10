Ali Şafak Öztürk: "Dün İki Haciz Müzekkeresi ile Banka Hesaplarımız İşlem Yapılamaz Hale Gelmiştir"

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:24



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:24

- Ali Şafak Öztürk: "Dün iki haciz müzekkeresi ile banka hesaplarımız işlem yapılamaz hale gelmiştir"Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Haciz uygulamasının 216 bin TL'si Cihan Bulut'a, 1 milyon 700 bin TL'si de Şükrü Ülker'e ait olmak üzere toplam 1 milyon 916 bin TL'yi kapsamaktadır"ANTALYA - Kulübün banka hesaplarına haciz işlemi uygulandığını söyleyen Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Dün 16.40'ta iki haciz müzekkeresi ile banka hesaplarımız işlem yapılamaz hale gelmiştir" dedi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yarın oynayacakları Akhisarspor maçı öncesi yaşanan bazı gelişmeleri üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.Yaşananları yönetim kuruluyla birlikte kamuoyuna paylaşan Öztürk, "Yönetimimizin göreve geldiği günden itibaren kamuoyunda, camiada, futbol dünyasında oluşturduğu güven ortamının etkisi, saha sonuçları ve tribünlerdeki doluluğu her geçen gün artmasıyla net olarak görülebilmektedir. 9 Kasım Cuma günü futbolcularımıza ve kulüp personelimize alacaklarının bir kısmının ödeneceğinin sözünü verdik. Maddi kaynak oluşturduk. Ne var ki ödeme yapmamız her fırsatta Antalyaspor sevdalısı olduğunu söyleyenler tarafından engellendi. Tarafımızdan verilen sözün yerine getirilmesine dakikalar kala 16.40'ta iki haciz müzekkeresi ile banka hesaplarımız işlem yapılamaz hale gelmiştir" diye konuştu."1 milyon 916 bin TL'lik borç"Son dakika haciz uygulaması yapanlardan birin önceki dönem başkanı Cihan Bulut, diğerinin ise Şükrü Ülker olmasının camiayı derinden yaraladığını dile getiren Ali Şafak Öztürk, "İcra işlemlerinin vekil sıfatıyla bir başka eski yönetim kurulu üyesi avukat Ali Kuş tarafından yapılmış olması da bizleri üzmüştür. Söz konusu haciz uygulamasının 216 bin TL'si Cihan Bulut'a, yapılandırılmış yarısı tamamlanmış ve ödemeleri devam eden 1 milyon 700 bin TL'si Şükrü Ülker'e ait olmak üzere toplam 1 milyon 916 bin TL'yi kapsamaktadır. İsimlerin gelip geçici, kurumların kalıcı olduğunun altını çizerek verilen zararın yönetimimize değil direkt Antalyaspor'a ve Antalya'nın en büyük markasına, kulübün geleceğine vurulan bir darbe olarak görmekteyiz. Bütün bir şehir Süper Lig 3.'sü Antalyaspor'un etrafından kenetlenmişken, kritik karşılaşmaya odaklanırken böyle bir açıklamayı yapmamış olmayı dilerdik" şeklinde konuştu."İlk kez verdiğim sözü yerine getiremedim"Antalyaspor'u zor durumda bırakmak ve yönetimin güvenini zedelemek için yapılan bu girişimi kamuoyunun takdirine bıraktıklarının altını çizen Öztürk, "İlk kez futbolculara verdiğim bir sözü yerine getiremedim. Sırf bu yaşanan olaylardan dolayı. Yaklaşık 2 ay süreden biraz fazla görevi bırakmış bir başkanın kendi kulübüne, hele böyle 216 bin TL gibi komik miktarlarla bu işleri yapmasını tamamen art niyetli görüyorum. Biz Antalyalıysak, Antalyasporluysak en büyük görevimiz bu kulübü en iyi yerlere, en hızlı ve doğru bir şekilde getirmek olmalı. İyi niyet yoksa ben bunları söylediğim gibi sizin takdirinize bırakıyorum. En güçlü şekilde bu tür davranışlara tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi."Biz ne yaptık derler"7 aydan daha fazla maaşını alamayan sporcular ve tedarikçilerin olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, "Görevi bırakalı 2 aydan fazla olmuş ama bunu talep eden ve bu yollarla talep eden bir başkanla karşılaşmak üzere bu yöneticilerin aklını başına alması ve kendi kafalarında düşünebilme olgunluğuna varabilmelerini umut ediyorum. Bu açıklamadan sonra aynaya bakıp biz ne yapıyoruz deme mantığını gösterebileceklerdir inşallah" dedi.Öztürk, bunu Antalyaspor Kulübü'nün geleceğine yapılmış bir hamle olarak gördüğünü de belirterek şöyle devam etti: "Biz göreve geldiğimizde az kalsın transfer engelini kaldıramıyorduk. Kendi alacaklarıyla ilgili benden kişisel garanti istedikleri için görevi almamaya kadar gidebilirdim. Ben bunu kabullenemiyorum. Bir başkan olarak ben utanırdım 216 bin TL şudur, budur. Girdiğimiz mali riskleri biliyorsunuz. Bir başkan sıfatındaki adamı bu kadar küçük bir ödemeyi bu kadar kısa bir zamanda tahsil etmek istemesi. Yazıklar olsun. İcra süreci vardı başka alacaklılarda olduğu gibi. Bunları sözlü bir yapılandırma dahilinde ödeme gayreti içerisindeydik. Dün de 150 bin TL'lik taksitlerden birisi vardı. 750 bin TL ödendi. Belli bir sıra dahilinde bu ödemeler yapılıyor" açıklamasında bulundu."Herhalde fabrikada yoğurt bitti"Antalyaspor için ellerinden geleni yaptıklarını ve çıkar gözetmediklerini kaydeden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Bir yanda 216 bin TL borç veren başkan var, görevi bırakınca hemen geri istiyor. Diğer yanda 300 milyon TL üzerinde riski bulunan bir başkan, aileden bahsediyoruz. Bu kulübe inandığı için elinin taşın altına koyan bir aile. Hibe ettiğimizi biliyorsunuz. Sponsorluklarımızı biliyorsunuz. Ben söylemekten utanıyorum bunları. Art niyet. Ben başka bir şey düşünemiyorum" diye konuştu.