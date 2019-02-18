Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Mete Kalkavan Gördüğüm En Art Niyetli Hakemdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, lider Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, hakem Mete Kalkavan için sert eleştirilerde bulundu.

"GÖRDÜĞÜM EN ART NİYETLİ HAKEM"

Maçla ilgili konuşulacak tek şeyin hakem olduğunu söyleyen Öztürk, "2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi açık ara ve bunun artık yeni türevleri çıktı. Eskiden direk yapılıyordu bazı şeyler, şimdi VAR diye bir sistem var. Aşağıda da söyledim, hoş geldi, iyi geldi, kullanın o zaman. Pozisyonları burada yorumlamayacağım, bir sürü yorumcu zaten yorumlar. Olan vardır, olmayan vardır, penaltı vardır yoktur, bunlara girmeyeceğim ama bu sistem kullanılmalı. ya da takımlara bu hakkı verin. Kulübeden itiraz hakkı olsun takımların yani VAR'a gidilme hakkı olsun. Çünkü, eğer oradaki hakem VAR'a gitmiyorsa, eğer o odadaki insanlar uyarmıyorsa, baktığınızda en az 2-3 pozisyon var. Maçın gazıyla verilmiş ve geri alınabilecek" dedi.

"İNCE DOĞRAMA İŞLEMİ YAPILDI"

Nazım'ın sarı kartıyla ilgili, 'komedi' diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir oyuncu, hakemin hatalı verdiği karara elini kaldıramayacak mı? Başakşehir'in oyuncusu Arda, 'taç benden çıktı' diyor. Buna rağmen sen kararı geri alamıyorsan, ya kendinle ilgili bir ego problemin var, ya bu sistemi kullanmıyorsun, ya da art niyetlisin. Burada bir ince doğrama işlemi yapıldı. Bir hakem tarafından benim başkanlık dönemimde yapılmış en temiz işlem oldu."

Kaynak: İHA