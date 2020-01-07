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Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhan, Süleymani'nin ölümüne karşılık 13 intikam senaryolarının bulunduğunu, bu senaryolardan en zayıfının bile ABD için 'kabus' niteliğinde olduğunu söyledi.

07.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:20 Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhan, Süleymani'nin ölümüne karşılık 13 intikam senaryolarının bulunduğunu, bu senaryolardan en zayıfının bile ABD için 'kabus' niteliğinde olduğunu söyledi.

İran merkezli ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhan, "İran ulusunun büyük kahramanının dökülen kanının intikamını alacak operasyon bir tane olmayacak. 13 intikam senaryosunun en zayıfı bile Amerika için tarihi bir kabus olacaktır. Bazı hususlara dayanarak, medyaya daha fazla bilgi sağlayamayız. Eğer ABD askerleri bölgeyi dikey olarak ayakları üzerinde terk etmezlerse yatay olarak terk edeceklerinden emin oluruz" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Konseyi, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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