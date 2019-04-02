Ali Şekerdağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Elazığ belediye başkan adayı Ali Şekerdağ oldu. İyi Parti adayı Ali Şekerdağ, Elazığ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Elazığ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Elazığ belediye başkan adayı Ali Şekerdağ ile ilgili seçim sonuçları ve Elazığ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Elazığ belediye başkan adayı Ali Şekerdağ oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Elazığ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Elazığ aday yarışı ve Elazığ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Elazığ Seçim Bilgileri

Elazığ belediyesi için toplam sandık sayısının 739 olduğu belirlendi.

Elazığ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 734 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Elazığ belediyesi için katılım oranının ise % 78,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Elazığ toplam seçmen sayısının ise 241.886 olduğu belirlendi.

Elazığ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 188.767 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Elazığ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Şekerdağ, Elazığ yarışında % 17,05 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ali Şekerdağ toplamda 30.732 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Şekerdağ Kimdir?

1961 yılında Palu'da doğan Ali Şekerdağ, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1981 yılında aktif ticarete başlayan Şekerdağ, hayvancılık, mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 2009 yılında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilen Şekerdağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İyi Parti Elazığ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.