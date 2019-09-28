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Ali Şen'den derbi yorumu: Vedat Muriqi gol atacak

Fenerbahçe'nin efsane Başkanlarından olan Ali Şen, bugün oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Şen, Vedat Muriqi'in derbide gol atacağını söyledi.

28.09.2019 14:47

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu derbiyi yorumladı. Şen, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun dünya çapında ve çok iyi bir forvet olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi hakkında da konuşan eski başkan, Vedat'ın karşılaşmada bir gol atacağını söyledi. İşte Ali Şen'in derbi hakkında düşünceleri;

"G.SARAY'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR"

"Her iki takımda da eksikler var ancak çok önemli değil. Takımları hazırlayan hoca, başkan ve yöneticilerdir. Takımlar bir bütün olarak derbiye hazırlanırsa maça kafadan galibiyetle başlar. Bugüne kadar Galatasaray'a karşı çok üstünlüğümüz var."

Ali Koç'un 30 maçlık cezasının kaldırılmasıyla ilgili düşüncesini aktaran efsane başkan, "Bence çok iyi yaptılar. Çok önemli değildi zaten. Derbi öncesi çok iyi bir adım oldu. Mustafa Cengiz ve Ali Koç yan yana maçı izleyebilecek" dedi.

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Ali Şen'den derbi yorumu: Vedat Muriqi gol atacak

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Şen, Spor

YORUMLAR(4)
AH BAŞKAN AH:GEÇEN SENE HAKEMİN YANLIŞ KARARI İLE ZAR ZOR BERABER KALDINIZ BAŞKAN. SAYGILAR :)
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ADINIZI YAZIN:sizin amacınız gayeniz sadece gs yi yenmek başka hedef vizyon amaç başarı yok
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ALEXMANİA:Bir Fenerli olarak sana katiliyorum dogruya dogru.
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ALİ KOÇ:O DEĞİLDE HANİ SİZİN BAŞKAN DEPREM TOPLANTISINA ÇAĞRILMAMIŞTI :) HAYATINIZ YALANOĞLU
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