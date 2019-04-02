Ali Şen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR belediye başkan adayı olan Ali Şen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Şen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR adayı Ali Şen kimdir? BTP ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR adayı Ali Şen yüzde kaç oy aldı?

Ali Şen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Şen ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Ali Şen adlı BTP adayı toplamda 108 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.