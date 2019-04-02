Ali Şenel Çobanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA MERAM belediye başkan adayı olan Ali Şenel Çobanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA MERAM ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ali Şenel Çobanoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA MERAM adayı Ali Şenel Çobanoğlu kimdir? BTP KONYA MERAM adayı Ali Şenel Çobanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Ali Şenel Çobanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA MERAM belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Şenel Çobanoğlu MERAM ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. MERAM ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Ali Şenel Çobanoğlu adlı BTP adayı toplamda 489 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA MERAM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.