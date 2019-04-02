Ali Şenyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Ali Şenyüz oldu. TKP adayı Ali Şenyüz, KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Ali Şenyüz ile ilgili seçim sonuçları ve KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Ali Şenyüz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KAHRAMANMARAŞ aday yarışı ve KAHRAMANMARAŞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KAHRAMANMARAŞ Seçim Bilgileri

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Şenyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Şenyüz, KAHRAMANMARAŞ yarışında % 0,14 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Ali Şenyüz toplamda 888 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Şenyüz Kimdir?

Ali Şenyüz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde TKP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.