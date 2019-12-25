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Ali Servet Arslan'ın acı günü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Ali Servet Aslan'ın babası Muzaffer Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:48 Ali Servet Arslan'ın acı günü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Ali Servet Aslan'ın babası Muzaffer Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Telekom eski Başmüdürü, Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler eski Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Ali Servet Aslan'ın 88 yaşındaki babası Muzaffer Arslan 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muzaffer Arslan'ın cenaze namazı öğlen namazına müteakip Camii Kebir'de kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Muzaffer Arslan Terzibaba mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. - ERZİNCAN

Muzaffer Arslan, Servet Aslan, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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