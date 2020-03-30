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Ali Süer: "Hiçbir çalışanımızı mağdur etmeyeceğiz"

Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Geçmişte birçok zorlu süreci sağduyu ile atlatmış bir ülkeyiz ve inanıyorum ki bu salgını da en az zararla atlatacağız" dedi.

30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:56
Ali Süer:
Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Geçmişte birçok zorlu süreci sağduyu ile atlatmış bir ülkeyiz ve inanıyorum ki bu salgını da en az zararla atlatacağız" dedi.

Van 'da birçok sektörde hizmet veren ve yüzlerce aileye istihdam sağlayan Süerler Group, yine farklılığını ortaya koyan örnek bir çalışma sergiliyor. Dünyanın ve ülkenin büyük bir salgınla mücadele ettiğini ifade eden Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, ülke olarak bu salgını en az zararla atlatacak güce sahip olduğumuzu söyledi. Bu zorlu süreçte büyük fedakarlık gösterenlere teşekkür eden Süer, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsün önlenmesinde büyük gayretler sarf eden başta Sağlık Bakanımız olmak üzere Van Valimize, YYÜ Rektörümüze, Sağlık İl Müdürümüze, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimize, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım ve Süerler Group adına çok teşekkür ediyorum. Ülke insanımızın temizliği ve almış olduğu tedbirler tüm dünyada örnek olacak düzeydedir. Bulunduğumuz süreci hafife almamamız gerekmektedir. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız; bu süreci hiçbir şekilde hafife olmamaları ve ilk gün gibi gerekli tüm hassasiyeti göstermeleridir" dedi.

Grup olarak önceliklerinin çalışanlarının ve vatandaşların sağlığı olduğunu belirten Süer, "Bu konuda grubumuz bünyesinde bulunan tüm tesislerimizde gerekli tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilecektir. Bizleri bekleyen bu zorlu süreçte hiçbir çalışanımızın işine son vermeyeceğimizi kamuoyu önünde, şartlar ne olursa olsun taahhüt ediyorum. Ayrıca zorlaşan bu süreçte çalışanlarımızın ödemelerini yapmak için ciddi efor sarf ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isterim" ifadesini kullandı.

Bu zorlu süreçte ülke olarak moral ve motivasyona ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekleyen Süer, şunları söyledi:

"Bu zor süreçlerde tüm halkımızın ve özellikle de çocuklarımızı moral motivasyonunu düzeltmek adına hepimizin daha hassas davranması gerekmektedir. Geçmişte birçok zorlu süreci sağduyu ile atlatmış bir ülkeyiz. İnanıyorum ki ülke olarak bu salgını da en az zararla atlatacağız. Bunu hep birlikte başaracağız." - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Van, Güncel
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