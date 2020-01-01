Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı

Güldür Güldür Show'da sunuculuk yapan Ali Sunal 2018 yılında avukat Nesrin Kurbanzade ile dünya evine girdi. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Babası Kemal Sunal'a olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta gösteren Sunal, bu sefer kızı Narin ile çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.

"BENİM İÇİN YILIN EN DUYGUSAL ANI"

Kızını kucağında gezdirirken, kapağında Kemal Sunal fotoğrafının bulunduğu bir kitabın yanına giden Ali Sunal, Narin'in kapaktaki fotoğrafı sevdiğini fark etti. Bu anları kayda aldıran Ali Sunal, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle Instagram hesabından yayınladı: "Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle… Benim için yılın en duygusal anı! Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler…"

"NARİN DE SİZİN GİBİ HAYIRLI BİR EVLAT OLACAK"

Torunu ve oğlunun videosunu paylaşan babaanne Gül Sunal ise "Canım oğlum eminim Narin de Ezo ve senin gibi hayırlı evlat olacak. Çünkü sen de baban gibi ailene düşkün iyi bir babasın" diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.