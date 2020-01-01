Haberler » Magazin » Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı - Magazin

Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı

Oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabından minik kızı Narin'in dedesi Kemal Sunal'ın fotoğrafını sevdiği anların videosunu paylaştı. Kızının dedesine olan sevgisini gören Sunal ise gözyaşlarına hakim olamadı.

01.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:45

Güldür Güldür Show'da sunuculuk yapan Ali Sunal 2018 yılında avukat Nesrin Kurbanzade ile dünya evine girdi. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Babası Kemal Sunal'a olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta gösteren Sunal, bu sefer kızı Narin ile çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.

"BENİM İÇİN YILIN EN DUYGUSAL ANI"

Kızını kucağında gezdirirken, kapağında Kemal Sunal fotoğrafının bulunduğu bir kitabın yanına giden Ali Sunal, Narin'in kapaktaki fotoğrafı sevdiğini fark etti. Bu anları kayda aldıran Ali Sunal, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle Instagram hesabından yayınladı: "Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle… Benim için yılın en duygusal anı! Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler…"

"NARİN DE SİZİN GİBİ HAYIRLI BİR EVLAT OLACAK"

Torunu ve oğlunun videosunu paylaşan babaanne Gül Sunal ise "Canım oğlum eminim Narin de Ezo ve senin gibi hayırlı evlat olacak. Çünkü sen de baban gibi ailene düşkün iyi bir babasın" diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.

Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı

Kemal Sunal, Ali Sunal, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
KUZEYİN UŞAĞI: KEMAL SUNAL YERİ ASLA DOLMAYACAK BÜYÜK AKTÖR VE SANATÇIYDI. RAHMETLE YAD EDİYORUZ. MEKANI CENNET OLSUN.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AYHAN ATALAR: Büyük üstadı kim sevmez ki, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TUNCTUNC: VAAYYY BEEE NE KADAR ÖNEMLI BIR HABER. .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ZİYAA: Allah analı babalı büyütsün evladınızı Ali Sunal. . . Babanız, değerli sanatçı Kemal Sunal''ıda saygı ve özlemle anıyorum. . . Allah rahmet eylesin. . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:32   Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı - Magazin
16:02   Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dürüm barışı - Magazin
15:41   Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu - Magazin
15:41   Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal aşk yaşıyor! - Magazin
15:39   Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı - Magazin
14:44   Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi - Magazin
12:47   Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü - Magazin
11:24   Hazer Amani ile nikah masasına oturacak olan Sıla hamile mi? - Magazin
1.01.2020 16:42:11