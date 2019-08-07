Haberler» Magazin» Haber

Ali Sunal baba oldu

Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal'ın kız bebeği dünyaya geldi.

07.08.2019 17:07 Ali Sunal baba oldu

Maslak'ta bulunan özel bir hastanede sabah 07:24'te dünyaya gelen bebeğe, çift Narin adını verdi. Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ALİ SUNAL'DAN BABALIK PAYLAŞIMI

Oyuncu Ali Sunal yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Sunal şu sözleri yazdı: "Ben baba oldum, rüya gibi… Hoşgeldin canım kızım güzel Narin'im, benim hayatım Nar bebek"


Acıbadem, Maslak, Anne, Magazin

Kaynak: Bültenler

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
18:13   Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2)
18:00   Yasmin Erbil, beyaz bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendinden geçirdi
17:45   İhanet iddialarıyla gündeme gelen Hilal Altınbilek ilk kez görüntülendi
17:09   Zeynep Beşerler ve Ümit Erdim başrolde!
17:07   Ali Sunal baba oldu
16:44   Sıla ve Hazer Amani'den birlikte ilk poz
16:00   The Weeknd ve Bella Hadid hala birlikte!