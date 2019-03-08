Ünlü Sunucu Ali Sunal, Baba Olmaya Hazırlanıyor

Sevilen program Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal'ın baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi. Ali Sunal, geçen Mart ayında avukat sevgilisi Nazlı Kurbanzade ile Swissotel'de nikah masasına oturmuştu.

"OLSA GÜZEL OLURDU"

Mutlu aile hayatıyla dikkat çeken ünlü oyuncu geçen mayıs ayında görüntülendiği bir AVM'de "Baba olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Şu anda öyle bir şey yok. Ama olsa ne güzel olur" diye cevap vermişti.

BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR

Baba olmayı çok isteyen 41 yaşındaki Sunal cephesinden beklenen haber geldi. Bu yıl Show TV'de ekrana gelen fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un 6. sezonuna başlayan Ali Sunal'ın baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

KIZI OLACAK

Eşi Nazlı Kurbanzade 4 aylık hamile olan Sunal'ın çok heyecanlı olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi.