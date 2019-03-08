08 Mart 2019, 10:51
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Ünlü Sunucu Ali Sunal, Baba Olmaya Hazırlanıyor

Türk sinemasının usta aktörü Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın, baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Eşi 4 aylık hamile olan Ali Sunal'ın kız bebek beklediği öğrenildi.

Sevilen program Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal'ın baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi. Ali Sunal, geçen Mart ayında avukat sevgilisi Nazlı Kurbanzade ile Swissotel'de nikah masasına oturmuştu.

"OLSA GÜZEL OLURDU"

Mutlu aile hayatıyla dikkat çeken ünlü oyuncu geçen mayıs ayında görüntülendiği bir AVM'de "Baba olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Şu anda öyle bir şey yok. Ama olsa ne güzel olur" diye cevap vermişti.

BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR

Baba olmayı çok isteyen 41 yaşındaki Sunal cephesinden beklenen haber geldi. Bu yıl Show TV'de ekrana gelen fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un 6. sezonuna başlayan Ali Sunal'ın baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

KIZI OLACAK

Eşi Nazlı Kurbanzade 4 aylık hamile olan Sunal'ın çok heyecanlı olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi.

Ali Sunal, Magazin


YORUMLAR (5)
YENILMEZ AKİF: Allahdan Hayırlı Nesıl ve Ümmet Olmasını Dilerim.
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KIZ ERKEK FARKETMEZ: burada bir güzel haber var. o da bu çiftin çocuk beklemesidir. 2. güzel haber ne? yok. . . . eğer çocuğun cinsiyeti kız olması 2. güzel haberse erkek çocuk sahibi olmak kötü mü oluyor. artık iyice saçmalamaya başladı insanlar. kız da erkek de evlattır. Allah hayırlısını sağlıklısını versin. entellik adına kız çocuk istemenin modasına kapılıp kız çocuk sahibi olmak güzel, erkek çocuk istiyorum demek neredeyse ayıp oldu. kızları sevelim derken erkekleri dışladık bu kez
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MALATYALİ GURBETCİ: Hemsehrim Hayirli ugurlu olsun güzel insanin emaneti
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ADINIZI YAZIN: kemal sunal çok hayırlı bir evlat yetiştirmiş tıpkı babası gibi allah herkese hayırlı vicdanlı merhametli evlat nasip etsin
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DİYARRAĞA: yakışır. büyük ustanın, edepli çocuğuna. .
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