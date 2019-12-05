Haberler » Spor » Ali Tandoğan Altay yolunda - Spor

Ali Tandoğan Altay yolunda

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alınan kötü sonuçların ardından salı günü Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, aynı gün Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı görüşme için İzmir'e davet etti.

05.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:13Ali Tandoğan Altay yolunda

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da alınan kötü sonuçların ardından salı günü Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, aynı gün Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı görüşme için 'e davet etti. Siyah-beyazlı kurmaylarla Teknik Direktör Ali Tandoğan arasında telefonla gerekçeleşen ilk temas olumlu geçti.

Altay yönetimi, teklife sıcak bakan Ali Tandoğan'la en geç yarına kadar masaya oturup detayları konuşacak. Yönetim ve genç teknik adam arasında şartlarda anlaşma sağlanması halinde resmi sözleşme imzalanacak. Tandoğan'la anlaşma sağlanamazsa Metin Diyadin, Yücel İldiz, İrfan Buz gibi alternatif teknik direktör adayları gündeme gelecek.

KUPADA TURU ZORA SOKTU

Ziraat Türkiye Kupası 5'nici Tur ilk maçında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Altay, 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. İzmir ekibinde daha önce yine kupada deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a gol atan Brezilyalı Leandrinho, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü de yine kupada penaltıdan Trabzonspor filelerine gönderdi. Altay'da sağ dizinden sakatlanan stoper Gençer'in Osmanlıspor deplasmanı öncesi durumu belirsiz.



Ali Tandoğan, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:08 Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak - Spor
12:54 Beşiktaş Kulübünden kadın taraftarlarına jest - Spor
12:51 Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi - Spor
12:48 Galatasaray'ın İstanbul serüveni kabusla başladı - Spor
12:44 Şampiyonluk yarışı kıran kırana - Spor
12:15 Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı - Spor
11:48 Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı'ya ayrılmak istediğini söyledi - Spor
11:08 Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu - Spor
10:49 Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin" - Spor
10:12 Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı - Spor
5.12.2019 13:12:55