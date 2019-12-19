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Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Trabzonspor maçının ardından, "Çok değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık.

19.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:51 Ali Tandoğan:
Teknik Direktörü Ali Tandoğan, maçının ardından, "Çok değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Kaybetmek için gelmedik ama oynatmadığım oyuncuların neler vereceğini görmek istedim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk 2-1 kazanan Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "3-4 günlük antrenmandan sonra Adana Demirspor maçını oynadık. Kupanın bizim için çok önemi yoktu. Çünkü çok değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Kaybetmek için gelmedik ama oynatmadığım oyuncuların neler vereceğini görmek istedim. Trabzonspor takımını tebrik ederim. Onların bu yolda devam edeceğini düşünüyorum. Bizim için lig çok daha önemli" şeklinde konuştu.

Toplantıda bir basın mensubunun "Veysel Sönmezsoy'u Trabzonspor'a siz önerdiniz. Nasıl bir oyuncu olduğunu bize anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna Tandoğan, şöyle yanıt verdi:

"Şanlıurfa'da çalışırken o süreç içinde transfer yasağımız vardı. Alt yapıdan 6-7 oyuncu getirdim. Veysel'i son dakikada izlediğim maçtan sonra dahil ettim. O zaman 15 yaşındaydı. Yaşına göre çok farklı özellikleri olan, yüksek tempoda iki yönlü 6-8 oynayabilen, iki ayağı olan, oyun zekası diğer oyunlara, hatta ağabeylerine göre çok daha üst seviyede bir çocuk. Gelişmesi çok önemli. Trabzonspor'u seviyorum, arkadaşlarım burada. Düzgün insanlar burada. O çocuğun burada emin ellerde olmasını istedim. İnşallah bu kardeşimiz uzun seneler burada oynar, formayı hak eder ve milli takımlarda oynar. İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim." - TRABZON

Ali Tandoğan, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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