Ali Tandoğan: "Kazanırsak mükemmel olacak"

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor 'u konuk edecek olan Balıkesirspor 'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, maçı kazanmaları halinde mükemmel bir durumun oluşabileceğini söyledi.TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek olan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan kulüp tesislerinde haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Vanspor FK'ya karşı alınan 1-0'lık yenilgiyle ilgili görüşlerini paylaşan Tandoğan, kupa maçlarını çok da dert etmediğini belirterek, "Kupada mücadele etmek istediğinizde her yerde bölünüyorsunuz. Geniş bir kadromuz vardı. Onlardan süreci biraz daha ilerletmelerini istedik ama yapamadık" dedi.Ligde pazar günü oynanacak olan Giresunspor maçıyla ilgili olarak da konuşan Ali Tandoğan, Giresunspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Kazanmak istediklerini aktaran Tandoğan, "Bu hafta çok ciddi bir rakiple oynayacağız. Hiç puan sıralamasındaki yerine bakmayalım. Maçlarını 2'inci, 3'üncü kez izledim. En az 8-9 gol atarlarmış Karagümrük'e. Maçın o şekilde bitmesi biraz şans olmuş. Giresun maçı çok istemiş ama şanssızlık maç berabere bitmiş. Yeni bir hoca değişimi oldu. Kan değişimi birkaç maçlık tepki olarak geri dönüyor. Oyuncular kendilerini hocaya kabul ettirmek için çabalıyor maçta onu gördüm. Bizim maçımız hiç kolay olmayacak. Bizim rakiplerimiz olarak adlandırdığımız Menemen, Bolu, İstanbul, Eskişehir takımlarıydı. Bizim hedefimiz ligde kalabilmekti. Ama Giresun şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurdu. Hepsi 2-3 sene içerisinde şampiyonluk yaşamış kadro. Bizim oyuncu grubumuza baktığımızda böyle bir durum yok. Ama bu demek değil ki biz onlara karşı çok tempolu, çok istekli, çok fazla pozisyon vermeden oyunu iyi forse edip çok yüksek dirençte oyun oynamamız lazım. Çünkü rakip her an pozisyona girebilecek kaliteli oyunculara sahip. Kazanacağımızı umut ediyorum. İnşallah öyle olursa çok farklı durumlar ön plana çıkar. Bu maçı alırsak mükemmel bir durum oluşur" diye konuştu. - BALIKESİR