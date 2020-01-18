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Ali Tandoğan: "Skor, yaptıklarımızın önüne geçti"

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Ümraniyespor karşısında sahada iyi işler yaptıklarını söyleyerek, oyunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

18.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:37Ali Tandoğan:
Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Ümraniyespor karşısında sahada iyi işler yaptıklarını söyleyerek, oyunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Altay, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakip Ümraniyespor'un girdiği pozisyon olmadığını aktaran Ali Tandoğan, "Son dakikada gol yemek insanı üzüyor. Rakibin pozisyon olarak duran toplar dışında girdiği bir pozisyon yok. Defans arkasına attığımız toplarla hızlı hücumlarla gol istedik. Zaman zaman bunu gerçekleştirdik. Girdiğimiz bir iki pozisyon var ama atamadık. Skor çok önemli ve yaptıklarınızın önüne geçiyor. İyi yoldayız. Daha iyi olacağız. Çok şey başaracağız ama skor her şeyin önün geçiyor. Tedbirler alarak kalan maçlarımızda daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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