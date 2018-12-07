Ali Tatlı Başarılı Sporcuları Ağırladı

07 Aralık 2018 Cuma 11:34



07 Aralık 2018 Cuma 11:34

Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı, Muay Thai Açık Antalya Kupası'ndan derecelerle dönen sporcular ve antrenörlerini kabul etti.Muay Thai Federasyonu, Muay Thai Amatör Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muay Thai Federasyonunun (EMF) faaliyet programında yer alan Muay Thai Açık Antalya Kupası, 14-18 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.26 ülkenin katıldığı Muay Thai Açık Antalya Kupası'nda, 530'u Türk 817 sporcu mücadele ederken, Malatya Yeni Olimpiyat Spor Kulübü'nün sporcuları Çağatay Koçhan, Hüsne Gül Ünsal ve Eda Keskin, turnuvadan derecelerle döndü.Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı, elde edilen başarı sonrası sporcular Koçhan, Ünsal ve Keskin ile antrenörleri Ramazan Yavuz'u makamında kabul etti ve başarılarından dolayı kutladı.Muay Thai Açık Antalya Kupası'nda Çağatay Koçhan, genç erkekler kategorisinde 57 kilogramda üçüncü, genç kadınlarda Hüsne Gül Ünsal, 57 kilogramda üçüncü, büyük kadınlarda ise Eda Keskin, 45 kilogramda üçüncü olmuştu. Öte yandan Hüsne Gül Ünsal, kilosunda en iyi üçüncü olarak 2019 Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası seçmesine katılma hakkını elde etti. - MALATYA