Ali Tekataş: "Kadın Medeniyetin Öncüsüdür"

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, kurumda çalışan kadınlarla bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Ali Tekataş, yapılan yemekli bir programda, kurumda çalışan kadın personellerle bir araya geldi. Burada konuşan Ali Tekataş, kadının medeniyetin her alana yayılmasında öncülük ettiğini, nizamın sağlanmasında büyük emekleri olduğunu söyledi. Çalıştıkları mekanları güzelleştiren ve nezaketleriyle örnek olan kadınların, toplumun yapısının oluşmasındaki her safhada büyük izler bıraktığını belirten Tekataş, "Kadının emeği, desteği ve vefası ile dünya bir değer kazanıyor, nesiller geleceğe daha umutlu hazırlanıyor. Kadınlar her aşamada emekleri ve temiz yürekleri ile bir umut olmaya devam edeceklerdir. Bu özel günde hepinize teşekkür ediyor, Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum" dedi.Yapılan konuşmalardan sonra kurumda çalışan kadınlara emeklerinden dolayı da teşekkür ederek karanfil veren Tekataş, ilk karanfili de eşine takdim etti. - VAN