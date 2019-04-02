Ali Teke Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA EREĞLİ belediye başkan adayı olan Ali Teke isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA EREĞLİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Teke isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA EREĞLİ adayı Ali Teke kimdir? BTP KONYA EREĞLİ adayı Ali Teke yüzde kaç oy aldı?

Ali Teke Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA EREĞLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Teke EREĞLİ ilçesinde % 1,14 oranında oy almıştır. EREĞLİ ilçesinde % 1,14 oranında oy olan Ali Teke adlı BTP adayı toplamda 966 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA EREĞLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.