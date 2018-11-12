Vefat eden İzmir
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli için Karşıyaka
ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde tören düzenlendi.
Cenaze töreninde Telli'nin eşi Fliiz, çocuğu Ali Artun
ve babası Mehmet Telli ile kız kardeşi Seyhan
Coşkun taziyeleri kabul etti.
Telli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı
'nda defnedildi.
Cenazeye Telli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, Danıştay
Başkanı Zerrin Güngör
, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, Ege
Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan
, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
ile çok sayıda hakim, savcı ve adliye personel katıldı.
Karşıyaka,İzmir
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:02