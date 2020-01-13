Sosyal güvenlik konularında yaptığı programlarla tanınan Ali Tezel Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekonomi dünyasını sarsan gelişme sonrası Ali Tezel kimdir? Ali Tezel hayatı ve biyografisi! Ali Tezel neden gözaltına alındı gibi konular merak konusu oldu. Peki, Ali Tezel kimdir?

ALİ TEZEL KİMDİR?

10.09.1966 tarihinde Ödemiş'te doğmuştur. İlkokulu Ödemiş'te tamamladıktan sonra ortaokulu devlet parasız yatılı olarak İzmir Buca Lisesi Ortaokulunda ve Lise'yi de yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde 1985 yılında tamamlamış ve aynı yıl Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başlamıştır. 1987-1989 yıllarında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp, gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etmiştir.

1989 yılında İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde geceleri çalışırken, gündüzleri de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümüne başlamış ve 1993 yılında, 4 yılda tamamlamıştır.

1995 yılında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonrasında girdiği SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı sınavı ile SSK'da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

1998 yılında da Sigorta Müfettişliğine atanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev almıştır. 2004 yılından, görevden alındığı 2007 yılı Ekim ayına kadar da Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

1 Eylül 2008 günü hem memuriyetten hem de müfettişlik görevinden istifa etmiştir.

Ali Tezel memuriyetten istifa ettikten sonra birçok basın ve medya kuruluşunda Sosyal Güvenlik konularında programlar yapmıştır.

Kitapları :

1998 - Sosyal Sigorta Mevzuatı ve Bağ-Kur Yasası

2000 - Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Örnek Yargı Kararları

2009 - Sosyal Güvenlik Reformu "2009" Yorum ve Açıklaması