Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz ile eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit'i son yolculuğuna uğurlamak üzere tören düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda düzenlenen törene, Ali Topuz ve Orhan Birgit'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan Toprak ve Akif Hamzaçebi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile partililer katıldı.

Ali Topuz ve Orhan Birgit'in Türk bayrağına sarılı naaşlarının başında zabıtalar nöbet tuttu. Tören, Topuz ve Birgit için saygı duruşuyla başladı. Ardından Topuz ve Birgit'in öz geçmişleri okundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki konuşmasında, Orhan Birgit ve Ali Topuz'un 100. yılına yaklaşan Cumhuriyet'le özdeş bir hayat yaşadığını, çocukluklarının, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir dönemde geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve arkadaşlarıyla birlikte büyüttüğü Cumhuriyet'in temel değerleriyle barışık bir kuşağın mensupları olarak büyüdüler. Orhan Birgit hukukçu bir gazeteci, Ali Topuz ise bir mimar olarak mesleklerinin seçkin birer üyesiyken, Türkiye'ye hizmetin yolu olarak siyasete atılmayı seçtiler. Tek bir amaçları vardı, pek çok siyaset arkadaşları gibi 'memleketin halini düzeltmek'. Onlar tepeden inme birer siyasetçi olmadılar. Siyasi yolculukları, ilçe örgütü üyeliğinden başlayıp il yöneticiliğine kadar uzanan zorlu bir yolculuktu. Her ikisi de CHP'nin en alt seviyesindeki örgütlerinden adım adım en üste doğru yürüdüler."

Birinci Ecevit Hükümeti olarak adlandırılan 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Orhan Birgit'in Turizm ve Tanıtma Bakanı, Ali Topuz'un ise İmar ve İskan Bakanı, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın da 36 yaşında Maliye Bakanı olarak görev aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hükümet, Sayın Necmettin Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı MSP ile kurulmuş bir koalisyon hükümetiydi. CHP-MSP koalisyonu, her türlü yaptırıma rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı başaran, ABD'nin baskısıyla getirilen afyon yasağını kaldıran bir hükümetti. Ancak 6 Ocak 1974'te kurulan CHP-MSP hükümetinin çok daha önemli özelliği, bugünlerde değerini çok daha iyi anladığımız birlikteliğin ilk deneyimi olmasıdır. Uzun yıllar boyunca birbirleriyle zıt görüşleri savunan iki partinin kurduğu koalisyonu, 37. Hükümet'in Başbakanı merhum Bülent Ecevit, hükümet programını sunuş konuşmasında şu sözlerle tanımlıyor: 'Demokrasiyi benimsemiş bir toplumda geçerli olan birlik, mutlaka düşüncelerde ve çözümlerde birleşmekte değil, düşüncelerdeki ve çözümlerdeki ayrılıklara rağmen milletin mutluluğu, ülkenin esenliği ve demokrasinin bütün kurallarıyla ve özgürlükleriyle işlerliği için iyi niyetleri ve çabaları uyumlu kılmakla sağlanan birliktir.' Ecevit şöyle devam ediyordu: 'İyi işleyen bir demokraside düşünce ayrılıkları, toplumu kargaşalığa, iç düşmanlığa, bunalımlara sürüklemez; tam tersine toplum yaşamını zenginleştirir, toplum yapısına canlılık kazandırır, her alanda gelişmeyi ve ilerlemeyi hızlandırır, devleti zayıflatmaz güçlendirir, milleti bölmez bütünleştirir.'

Sayın Birgit ve Sayın Topuz'un huzurunda konuşmamız gereken en önemli konu bence budur. Her iki partinin düşüncelerdeki ayrılığına rağmen ortak bir hükümet kurmalarının taşıdığı anlam, günümüz Türkiye'sinin de en temel sorunlarının çözümüne dair ihtiyacını duyduğumuz bir reçetedir. Çünkü CHP ve MSP, merhum Ecevit'in de vurguladığı üzere, düşüncelerdeki ayrılığa rağmen demokrasinin kökleşmesi amacıyla bir araya geldi ve bir arada görev yaptılar. O gün olduğu gibi bugün de ülkemizin en temel ihtiyacı, ileri düzeyde demokratik özgürlüklerdir ve bu özgürlükleri sağlayacağımız birlikteliklerdir. Bu birliktelik, gerçek anlamda bir adalet ve huzur döneminin başlangıcı olacaktır, ki bu birlikteliğin neleri başarabileceğini, 31 Mart'ta gösterdik. Sayın Birgit ve Sayın Topuz'un bu başarıyı görmüş olmaları nedeniyle mutluyum. Martın sonunda gelen baharla birlikte her şeyin nasıl güzelleştiğine, onlar da şahit oldular. Uzun yıllara yayılan siyaset hayatlarının son döneminde, geçmişte yaşadıkları başarılarıyla özdeş bir başarının şahitleri olarak aramızdan ayrılıyorlar."

Kılıçdaroğlu, sözlerini "Onlara, CHP'ye ve Türkiye demokrasisine verdikleri eşsiz katkılar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Onlar, ömürlerini yaşadıkları ülkeye ve bu ülkenin güzel insanlarına adadılar. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." diyerek tamamladı.

"Her partilimizin kendisine örnek aldığı iki siyaset duayeni"

TBMM Başkanvekili Levent Gök de Türk siyasetinin iki büyük isminin sonsuzluğa uğurlandığını belirterek, "CHP ailesi olarak bugün tüm Türkiye'de teşkilatlarımız, üyelerimiz büyük bir hüzün içerisinde. Parti kademelerinde yetişen her arkadaşımızın, her partilimizin kendisine örnek aldığı iki siyaset duayeni... Partilerin programları var, tüzükleri ve ama bir de partilere kimlik veren, onlarla özdeş olan isimler var. Ali Topuz ve Orhan Birgit'in adının önünde CHP unvanı olmadığı halde herkes bilir ki onlar CHP'lidir." diye konuştu.

Topuz ve Birgit'in yaşadıkları son ana kadar düşünmeye çabaladığını, hayattan ve siyasetten kopmadan bütün düşüncelerini dile getirdiğini belirten Gök, "CHP, vefalı bir partidir, hizmet edenleri asla unutmaz. Biz, sizleri asla unutmayacağız, ruhunuz şad olsun." dedi.

"Hayata sevgiyle bakmayı, dürüst ve adil olmanın insanlık gereği olduğunu öğrendik"

Topuz ailesi adına Ali Topuz'un oğlu Serdar Topuz yaptığı konuşmada, Ali Topuz'un siyasi kimliği dışında baba kimliği olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"O, her şeyden önce CHP'li bir babaydı yani CHP'nin tüm benliğini hisseden bir babaydı. Yaşamı boyunca partinin ilkelerine bağlı kalan, ülkesi için daima aydınlık ve demokratik bir geleceği hedefleyen, hiç durmadan çalışan, üreten bir baba. Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık ve bilimsellik onun iki ana düsturuydu. Biz çocuklarına, torunlarına bıraktığı en önemli mirastır."

Babası Ali Topuz'un ilerleyen yaşına rağmen çalıştığını, araştırdığını ve ürettiğini belirten Topuz, şunları anlattı:

"Ondan çok şey öğrendik. Bilginin değerini, ilgi göstermenin kazandırdıklarını, hayata sevgiyle bakmayı, dürüst ve adil olmanın insanlık gereği olduğunu, paylaşmayı, kucaklamayı öğrendik. Şimdi bize düşenin bu doğrultuda ilerlemek olduğu bilinciyle huzurunuzda babama sonsuz teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum.

Bugün Ali Topuz ile birlikte uğurlamakta olduğumuz çok değerli siyasetçi Sayın Orhan Birgit için de birkaç söz söylemek istiyorum. Orhan Bey ile babamın yakın dostlukları vardı. Babamın hastalığı boyunca her gün telefon eder ve durumu hakkında bilgi alırdı. Vefat ettiği gün dahi iki kez aramış ve cenaze töreni için düşüncelerini bildirmiştir. Kader bu iki dostun yolunu son yolculuklarında da birleştirdi. Her ikisi de huzur içinde uyusunlar."

"Bu kalabalığı gördüğünü ve çok mutlu olduğunu biliyorum"

Birgit ailesi adına konuşan Orhan Birgit'in eşi Gülsen Birgit de duygularını şöyle ifade etti:

"Sözün bittiği yerin sırasının bana geleceğini hiç düşünmemiştim. Sizler için bakan Orhan Birgit'tir, vekil Orhan Birgit'tir, gazeteci Orhan Birgit'tir. O benim eşimdi, arkadaşımdı, sevgilimdi, kocamdı, dostumdu. Bu kalabalığı gördüğünü ve çok mutlu olduğunu biliyorum. O ülkesine, partisine, halka aşık bir insandır. Sevgili Ali Topuz'un cenazesine katılmayı kafasına koymuştu ama bu şekilde yan yana yolcu edilmeyi o da istemişti. Yerleri doldurulamayacak iki duayen sevgili Ali Topuz ve canım eşim Orhan ruhunuz şad olsun, yolunuz ışık olsun."

Törenin sonunda Ali Topuz ve Orhan Birgit'in naaşları, dua edilmesinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: AA