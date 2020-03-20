Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor’un 28. bölüm fragman yayınlandı

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un merakla beklenen 28. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Hayatındaki tüm travmaların nedeni olan babasını karşısında gören Ali büyük şok yaşarken kimsenin beklemediği bir karar alıyor.

ALİ, HAYATINI KARARTAN BABASINI TEDAVİ ETMEK İSTİYOR

Ağır bir hastalık yaşayan ve ölmek üzere olan babası hastanede tedavi altına alınırken, Ali ise babasıyla büyük bir yüzleşme yaşadı. Ancak Ali Vefa, babasının kardeşinin katili olduğunu söylemesi ve hakaret etmesiyle travma yaşadı. Ali'ye en zor anlarında ise kız arkadaşı Nazlı yardımcı oldu. Vicdanının sesini dinleyen Ali, beklenmedik bir hamle yaparak hasta olan babasına yardım etmeye karar veriyor. Ali Vefa "Bana ne yapmış olursa olsun, benim babam o. O Benim tavşanımı öldürdü ama ben onu kurtarabilirim. Bu onun tek şansı olabilir" diyerek herkesi şaşkına çeviriyor.

Nazlı ise Ali'nin aldığı kararı Ferman'a söylüyor. Ali'yi durdurmak isteyen Ferman, babasının durumunun ağır olduğunu ve kurtulma şansının olmadığını söylüyor. Ancak Ali tüm itirazlara rağmen babasını kurtarmak için harekete geçiyor. Ali Vefa'ya karşı kötü bir tutum sergileyen Tanju ise babasının da ortaya çıkmasıyla küplere biniyor.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mucize Doktor, dün akşam 27. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali, yüzleşmesi gereken ciddi meselelerle karşı karşıya kaldı. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirdi ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmadı. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla'yla çalışmak zorunda kaldı. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşti ve Ali babasıyla yüzleşti. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğurdu.

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