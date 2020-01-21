Haberler » Güncel » Ali Veral'in acı günü - Haber

Ali Veral'in acı günü

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Veral'in annesi Meliha Veral 87 yaşında hayatını kaybetti.

21.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:21Ali Veral'in acı günü
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Veral'in annesi Meliha Veral 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Vakıflar Bölge Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Veral'in annesi Meliha Veral'in cenaze namazı Hisarcık Meydan Cami'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Veral'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Ali Veral taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Veral'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Ali Veral, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:06  Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü
23:06  Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
23:05  Çivril'de 'şap' nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
23:01  ORDU Timsah adası, turizme kazandırılacak
22:59  Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması
21.01.2020 23:09:08