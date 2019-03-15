Ali Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen, Bütün Mazlum Coğrafyalarda Yeni Bir Umudu Temsil Ediyor"

Kaynak: İHA

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen, 92'den bu yana sendikacılığın kitabını yazarak, yer yüzünde yeni bir ses, yeni bir nefes ve bütün mazlum coğrafyalarda yeni bir umudu temsil ediyor" dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen Aydın Teşkilat Buluşmasının açılışında konuşan Aydın 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Taşpınar, "15 Temmuz akşamı TRT spikeri darbe bildirisini okuduğunda zafer çığlıkları atan, çığırtkanlık yapan solumuzdaki ziyandakiler gibi olmadık. Vatan uçurumun kenarındayken köşesine sinen, sessizce bekleyen, üstüne üstlük zafer madalyası bekleyen sağımızdaki yalanla gibi de olmadık. Onlar kahraman görmek istiyorsa, saat 23.30 sıralarında Ankara semalarında F-16'lar uçarken, meydandan canlı yayına bağlanıp, 'Bu millet iradesine hain bir darbe girişimidir, ben Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün lideri olarak teşkilatımı bu hainlere karşı direnmeye davet ediyorum' diyen Genel Başkanımıza ve O'nun teşkilatına bakacaklar. Adamlığın ve vatan sevgisinin istikametini buradan alacaklar. Bizler günü birlik işlerin, vizyonsuz gidişlerin sendikası değiliz. Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz. Milletten, adaletten, özgürlükten ve huzurdan yana tavır alıp imanı dirayetiyle şeytani ihanetleri bitiren teşkilatız. Sendikacılığı kavga zeminden çıkarıp, hizmet zeminine taşıyan teşkilatız. Bu milletin medeniyet değerleriyle sorunları olanlara, şubelerinden terör faaliyetleri yürütenlere sendikacı denmez. Müfredat hazırlayanlara, çalıştaylar yapanlara ve toplu sözleşme masasında ter dökenlere sendikacı denir. Devletin yaptığı yanlışlara karşı çalışanın, terör örgütlerinin bela edildiği bir ortamda ise devletimizin yanındayız. Türkiye, mazlum milletlerin ihtiyaç duyduğu bu ortamda dünyanın tek süper gücüdür. Bizler vatanımızı yolda bulmadık. Dolayısıyla gerek sokaklarımızı karıştırarak kaotik bir ortama sürüklemeye çalışanlara, ekonomik ve silahlı darbelere bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da geçit vermeyeceğiz" dedi."Memur-Sen'i hep yanımızda gördük"Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de, "Türkiye, 31 Mart'ta çok kritik bir virajdan geçecek. Vatandaşımızın yapacağı oylamayla inşallah önümüzdeki süreçte 2023, 2053 ve 20171 hedeflerimize ulaşmak için yola koyulup revan oluruz. Milletimizin mahşeri vicdanına, hassas tartısına her zaman güvendik, yine güveniyoruz. Öyle inanıyoruz ki bu aziz millet; basiretiyle, ferasetiyle ve dirayetiyle iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etme öngörüsüyle önümüzdeki süreçte de kendisine yakışanı yapacaktır. Ben bu süreçte her zaman yanımızda hissettiğimiz Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen camiasına şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu."Sendikacılığın kitabını yazdık"Fidandan çınara, çınardan ormana dönüşen Memur-Sen'in 1 milyonu aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olduğuna dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Bu başarıda büyük payı olan tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 14 Şubat 1992'de yola çıkan Eğitim-Bir-Sen, ülkede yeni bir daha sendika olsun diye yola çıkmış teşkilat değil. Eğitim-Bir-Sen yola çıkarken sendikal alana, emek kulvarına entelektüel kapasitenin dokunmasını, yeni bir sendikal hareketin oluşmasını ve bu hareketin erdemli bir sendikal hareket olarak milletin arabasıyla, esnafın camıyla, kaldırımın taşıyla soru olmayacak şekilde hak ararken başkasının hukukuna girmeyip, haddini aşmayıp, erdemli bir sendikal tutum ve de tarzla ülkede yeni bir sayfayı açma iddiasıyla yola çıktı. Aradan geçen 27 yıllık süreçte 'bu sendikal hareketin, bu tarzının, bizcesinin kitapta yeri var mı' diye soruların sorulduğu ve sabahlara kadar kısır tartışmalarının yapıldığı 92'den bu tarihe, bu hareket bırak kitapta yerini, sendikacılığın kitabını yazarak, yer yüzünde yeni bir ses, yeni bir nefes ve bütün mazlum coğrafyalarda yeni bir umudu temsil ediyor" şeklinde konuştu."Türkiye'de 11 hizmet kolunda yetkili 5 milyona yakın insanın toplu sözleşme masasındaki beklentisini karşıladık" diyen Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı: "Memur-Sen ailesi sancılı ve derdi olan bir ailedir. Memur-Sen yaptığı çalışmalarla başarılı grafik çizdi ve tüm kamu kurumlarda üyesi bulunmaktadır. Burası Türkiye'nin entelektüel kapasitesi. Onun için bu teşkilatın hayatı görme bakış açısı, işi tutma ve iş görme kabiliyeti farklıdır. Memur-Sen 2000'den sonraki darbe girişimlerinde millet iradesin yanında durdu. Memur-Sen 15 Temmuz'da sokağa ilk giriyoruz talimatı veren sivil toplum olarak tarihe kaydoldu. Memur-Sen iyi ki var. Cümlesinin altında 12 milyon 300 bin imzayı bir ayda karda, kışta, kıyamette toplayıp kamusal alan yalanını tarihin çöp sepetine gönderen bir aileyi ortaya çıkarmanın başarısı var. Memur-Sen olarak ülke için kim taş üstüne taş koyuyorsa, ülkenin hayrına bir çalışma yapıyorsa kimliğine, siyasetine bakmaksızın onu takdir ettik. Ama Memur-Sen, bu ülkenin hayrına değil bu ülkenin şerrine kim çalışırsa, millet iradesini kim örseleyerek değersizleştirmeye çalışıyorsa onların karşısında yer alır. Memur-Sen bağımsız bir kimliktir. Bağımsız bir kurumdur ve bu anlamda bugün hükümetin sosyal tabanını temsil eden, sosyal tabanının yoğunluklu örgütlendiği emek hareketi olması vesilesiyle bazı konularda ortaya koyduğumuz refleksler dolayısıyla insanlar bizi siyasetle aynı çizgide gibi görebilirler. Siyasetin iyi yaptığı şeyleri sonuna kadar destekleriz ama yanlış yaptığını düşündüğümüz konularda da sesimizi asla kısmaz, yükseltiriz"Aydın Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen Aydın Teşkilat Buluşmasına Genel Başkan Ali Yalçın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Memur-Sen Aydın, Muğla ve İzmir İl Temsilcileri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri katıldı. - AYDIN