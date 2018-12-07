Aliağa Belediye Meclisinin İkinci Birleşimi Tek Gündem ile Toplandı

07 Aralık 2018 Cuma 11:03



07 Aralık 2018 Cuma 11:03

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi tek gündem maddesi ile toplandı.Aliağa Belediye meclisinin ikinci birleşimi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis salonunda gerçekleştirilen ikinci birleşimde, birinci birleşimde İmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edilen 7'nci maddenin oylaması yapıldı. İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 27 adet taşınmazın, toplam 11 bin 790.93 metrekarelik kısmı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yapılan oylamayla kabul edildi. - İZMİR