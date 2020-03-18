Aliağa Belediyesi eczaneleri dezenfekte ediyor

Broşür dağıtımı vasıtasıyla ve sosyal medya hesapları üzerinden sık sık yayınladığı bilgilendirme mesajlarıyla alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşan Aliağa Belediyesi, kent genelindeki hijyen çalışmalarını da dört koldan sürdürüyor.

Koronavirüs salgını tehlikesinin en aza indirilmesi ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda kentte hizmet veren tüm eczaneleri özel solüsyonla dezenfekte ederek hijyenik hale getiriyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen uygulama eczanecilerin yanı sıra vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Bültenler