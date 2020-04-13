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Aliağa Belediyesi "evde kal" çağrısını yineledi

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre, iki günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla son buluyor.

13.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:55
Aliağa Belediyesi

Uzmanlar, virüs yayılımını kontrol altına alabilmek için kritik günlere girildiğini ve zorunlu olmadıkça asla dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildiriyor.

Aliağa Belediyesi de sokağa çıkma yasağının son bulmasıyla birlikte, vatandaşların virüs yayılımına karşı tedbirli olmaya devam etmeleri ve evlerinde kalmayı sürdürmeleri gerektiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve attığı kısa mesajlar aracılığıyla duyurdu. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların ise, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından gerekli tedbirleri almaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Başta Milletin Ekibi ile 24 saat esasıyla çalışan Hilal Masa ve belediyenin tüm birimleri Aliağalıların hizmetinde olmaya devam edecek. Vatandaşlar, tüm ihtiyaçları için Alo 153 Hilal Masa'yı arayabilecek ya da 0530 277 2222 whatsapp çözüm hattına mesaj gönderebilecek. Ayrıca, temel gıda ihtiyaçlarında da www.aliagasemtpazari.com sitesi üzerinden online olarak evlerine sipariş oluşturabilecekler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Güncel
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