Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri Helvacı'da

İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda Helvacı'da hijyen çalışması yaptı. Belediye bünyesinde kurulan hijyen ekipleri; park, bahçe, oturma alanları, eski belediye meydanı, eczaneler, işletmeler, bankamatikler, çöp kovaları ve vatandaşların topluca bulunduğu alanlar ile elle temas edilebilecek bölgeleri özel bir solüsyonla dezenfekte etti.

Aliağa Belediyesi, özenle gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarının yanı sıra duraklara ve belirli noktalara yerleştirdiği el hijyen kutularıyla da vatandaşların ellerini sık sık dezenfekte etmelerini öneriyor.

Kaynak: Bültenler