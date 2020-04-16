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Aliağa Belediyesi kullanılmış eldiven ve maskeleri topluyor

Korona virüs salgını ile mücadelesini kent genelinde aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kullanımı artan maske ve eldiven gibi atıkların insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması için çeşitli noktalara atık toplama üniteleri yerleştiriyor.

16.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:39
Aliağa Belediyesi kullanılmış eldiven ve maskeleri topluyor
Korona virüs salgını ile mücadelesini kent genelinde aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kullanımı artan maske ve eldiven gibi atıkların insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması için çeşitli noktalara atık toplama üniteleri yerleştiriyor.

Aliağa Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Belediye ekipleri, genelge kapsamında, özellikle ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için kamu hizmet binaları, sağlık kuruluşları, eczaneler, alışveriş bölgeleri, pazar yerleri, meydan ve caddeler gibi yoğun kullanılan bölgelere hijyenik atık üniteleri yerleştiriyor. Vatandaşlar, kullandıkları tek kullanımlık maske ve eldivenleri, kapaklı ve hijyenik atık kutularına atabilecek. Toplama ünitelerine atılacak olan maske ve eldivenler geçici depolama alanlarında 72 saat bekletildikten sonra uygun biçimde bertaraf edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Güncel
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