Aliağa Belediyesi, market denetimlerini sıklaştırdı

İçişleri Bakanlığının valiliklere koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek genelge doğrultusunda marketlerde denetim yaptı. Genelgeye göre, marketlerde müşterilere sunulan hizmet alanı 100 metre kare ise içeride aynı anda en fazla 10 kişi bulunabilecek.

Zabıta ekipleri, genelge kapsamında hizmet alanı büyüklüğüne göre maksimum müşteri sayısına uyulup uyulmadığı ve içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Market yöneticilerine bilgilendirmelerde bulunan ekipler, fiyat etiketlerinde kontrol yaparak meyve ve sebzelerin elle seçilerek değil işletme görevlileri tarafından poşetlenerek satışa sunulması gerektiğine dikkat çekti.

Genelgeye göre tüm marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini de belirten zabıta ekipleri, markete girmek için bekleyen müşteriler arasında en az bir metre mesafe olması gerektiğini hatırlattı. Zabıta ekipleri öte yandan, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ekmeklerin poşet içerisinde satılıp satılmadığı ile ilgili denetimlerini de gerçekleştirdi. Ekipler, market denetimlerini kent genelinde sürdürecek.

Kaynak: Bültenler