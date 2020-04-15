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Aliağa Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Aliağa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yılında, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları düzenlediği ödüllü yarışmalarda buluşturuyor.

15.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:21
Aliağa Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan sürprizi

'Evde Kal' çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan çocukları unutmayan Aliağa Belediyesi, çocukların evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla mail üzerinden şiir, kompozisyon ve resim yarışması başlatıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100.Yılı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1,2,3 ve 4.sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6.sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8.sınıf öğrencileri ise kompozisyon dallarında katılabilecek.

Aliağa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki yarışmada eserler 20 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar boyutu 20 MB'den düşük olacak şekilde 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderebilecek. Öğrenciler aynı zamanda yarışma hakkında bilgi almak için 0554 533 8631 numaralı telefonu arayabilecekler.

Gönderilen eserler kendi alanlarında uzman jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler dizüstü bilgisayar, ikinciler tablet, üçüncüler ise akıllı saat ile ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü adreslerine teslim edilecek.

YARIŞMA BİLGİLERİ

Şiir ve kompozisyonlar bilgisayar ortamında 'Times New Roman' yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbest olup, yazılan şiirler iki sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Resim alanındaki eserlerde ise resim tekniği ve malzemeler serbesttir. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu A3 olup, kaliteli çözünürlükte fotoğrafı çekilerek başvuru mail olan 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine gönderilmelidir.

Tüm eserler, yarışmanın adı ve konusuna uygun, özgün ve orijinal olması gerekir. Eserlerin taklit ya da kopya olduğu tespit edilmesi halinde eser hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır, yarışmacılara verilen ödül ise geri alınır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Aliağa Belediyesi, 23 Nisan, Türkiye, Güncel
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