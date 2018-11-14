Aliağa Belediyesi'nden Vergi Hatırlatması

Aliağa Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2018 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ereceğini hatırlattı.
Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için 2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'a kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yatırabileceğini bildirdi. Vatandaşların ödemelerini; https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da gerçekleştirebileceği belirtildi.
Ayrıca; 6736, 7020 ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçların taksit ödemelerinin süresininde 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'da son bulacağı kaydedildi.
Ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Aliağa Belediye Başkanlığı'nın Türkiye Halk Bankası
Aliağa Şubesi TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 numaralı İBAN hesabına; veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yatırabilecekleri duyuruldu. - İZMİR
Aliağa Belediyesi,Aliağa
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:41