Aliağa Belediyesi'nin "Oku, Okut" projesine büyük ilgi

Aliağa Belediyesi'nin "Oku, Okut" projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı'nın 7'nci yayını 'Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' ağustos ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.

Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın, dolayısıyla da Aliağa'nın, 16. yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

Kitabı Hilal Masa'dan ücretsiz edinin

Tarih severler, Kurban Bayramı'nda dağıtımına başlanan ve ağustos ayı sonuna kadar dağıtımı gerçekleştirilecek olan kitabı Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak talep edebilecek. Ayrıca kitabın dağıtımının yanı sıra diğer yayınlarda olduğu gibi dijital ortama da aktarılan eser Aliağa Belediyesi'nin kurumsal Web Sitesi adresinden kitabın PDF formatındaki içeriğini ücretsiz olarak indirebiliyorlar, isterlerse aynı adres üzerinden eseri sesli olarak dinleyebiliyorlar. - İZMİR