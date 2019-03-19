Aliağa Belediyesi Periyodik Ağaç Bakımlarına Devam Ediyor

Kaynak: İHA

Kent genelinde ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, yeşil alanların ve ağaçların bakımlarını da periyodik olarak gerçekleştiriyor.Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelindeki çeşitli ağaçların, palmiyelerin ve çalı grubu bitkilerin budama çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Budama çalışmalarıyla ağaçların gelişiminin kuvvetlendirilmesi ve ağaçların daha estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda yol kenarlarında, parklarda, mahalle aralarında, refüj ve kavşaklarda yer alan ağaçlar elden geçiriliyor. Sinyalizasyon lambalarına ve mobese kameralarının görüş açısına engel olan, okul bahçelerinde öğrenciler için ve toplum için tehlike arz eden ağaçların tamamı budanıyor. Özellikle Aliağa sahilleri ile özdeşleşen palmiye ağaçları budanarak daha estetik ve daha güçlü bir form yakalayabilmesi için yaz ve kış aylarında titizlikle bakımdan geçiriliyor.Budama işlemlerini yaz ve kış aylarında sürekli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, ağaçların budama işlemleri sayesinde güneş ışından daha fazla yararlandığını söyledi. Aliağa yakışır estetik bir görünüme önem verdiklerini de ifade eden Ayan, "Gelecek nesillere daha yeşil bir Aliağa bırakabilmek için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Ağaçlandırma ile beraber bakım çalışmalarını da unutmuyoruz. Ağaçların daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilmesi açısından budama işlemleri uyguluyoruz" dedi. - İZMİR