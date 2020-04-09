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Aliağa Belediyesinde evde kalanlara online hizmet

Korona virüs ile mücadelesini kentin dört bir yanında sürdüren Aliağa Belediyesi, vatandaşları için ihtiyaç ürünlerini internet üzerinden kapıya ulaştıran www.aliagasemtpazari.com internet sitesini hizmete açtı.

09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:40
Aliağa Belediyesinde evde kalanlara online hizmet
Korona virüs ile mücadelesini kentin dört bir yanında sürdüren Aliağa Belediyesi, vatandaşları için ihtiyaç ürünlerini internet üzerinden kapıya ulaştıran www.aliagasemtpazari.com internet sitesini hizmete açtı.

"Siz evde kalın, biz size getiririz" diyen Aliağa Belediyesi, semt pazarını online ortama taşıdı. Aliağa Belediyesi tarafından kurulan www.aliagasemtpazari.com bugün saat 12.00'de hizmete açıldı. Virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Aliağalıların ihtiyaç duydukları meyve, sebze ve bakliyat ürünleri siteden verilen siparişlerle kapıya gelecek. Güvenli ve uygun fiyatlı alışverişe imkan sağlayan aliagasemtpazari.com, online satış sitesindeki tüm bakliyat ürünleri yüzde 100 yerli üretim olarak vatandaşa sunuluyor. Site üzerinden verilen siparişler belediye bünyesinde kurulan ekip tarafından kapıya teslim edilecek. Öncelikle sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satışa sunulduğu sitede kısa süre içinde kahvaltılık ve temizlik ürünleri başta olmak üzere farklı kategorilerde çok sayıda ürün de sanal raflarda yerini alacak. 10.00-19.00 saatleri arasında verilen siparişler gün içinde, saat 19.00'dan sonra site üzerinden verilen siparişler ise sonraki gün saat 10.00'da adreslerine ulaştırılacak. Öte yandan aliagasemtpazari.com'dan minimum 10 TL'lik alışveriş yapan vatandaşlar, ödemelerini ister online sistem üzerinden kredi kartı ile isterlerse kapıda pos veya nakit olarak yapabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Güncel
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