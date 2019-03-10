Aliağa Belediyesinden Asfalt Rekoru

Aliağa
'yı model bir kent yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi
, ilçeye kazandırdığı dev sosyal donatı alanlarının yanı sıra cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması için de rekor asfaltlama yaptı.
Dev asfalt hamlesini Nisan 2017 tarihinde Yalı Mahallesi 19 Mayıs
Caddesi'nden başlatan Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde bugüne kadar yaklaşık 222 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfaltlama programını tüm Aliağa'yı hedef alarak yapan Aliağa Belediyesi, programına İzmir
Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunan cadde ve sokakları da dahil etti. İZSU, Telekom, GDZ Elektrik, İzmir Gaz ve çeşitli telekomünikasyon firmalarının yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle adeta köstebek yuvasına dönen ve basit onarımlarla yamalı bir halde bırakılan Aliağa'nın yolları çalışmaların tamamlanmasıyla modern bir görünüme kavuştu. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
koordinesinde mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalar ile Yalı Mahallesine 23 bin 249 ton, Kültür Mahallesine 17 bin ton, Yeni Şakran Mahallesine 876 ton, Atatürk
Mahallesine bin 384 ton, Kurtuluş Mahallesine 5 bin 481 ton, Kazım Dirik Mahallesine bin 329 ton, Siteler Mahallesine 80 ton, Helvacı Mahallesine 36 bin 842 ton, Yeni Mahalle
'ye 30 bin ton sıcak asfalt serildi.
Bakım ve onarımı yapılarak sıcak asfalta kavuşturulan mahalle, sokak ve caddeleri ise şöyle;
Yalı Mahallesi: 19 Mayıs Caddesi, 23 Nisan
Caddesi, Nuri Öztürk
Caddesi, Atilla İlhan
Sokak, Gültekin Eren Sokak, Viking Siteler ile 130, 132, 135, 136, 136/1, 137, 138, 139, 139/1, 140, 140/1, 141, 142, 143, 144, 145, 147/1, 149, 149/1, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 160/2, 161, 165, 167, 168, 169, 183, 467, 186, 187/1, 188, 188/1, 190, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 192, 193, 194, 194/1, 196, 197, 199/1, 199/2, 200/1, 201, 202 sokaklar
Kültür Mahallesi: Mimar Sinan Caddesi
, Kubilay Caddesi, Yunus Nadi
Caddesi, Şehit Bülent Kula
Caddesi, Rasim Saka Caddesi, Atatürk Caddesi
, Çağdaş Sokak, 203, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 212/3, 213, 214, 214/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227/1, 210, 211, 387, 388, 390 ve Zeytinli
Park civarı
Helvacı Mahallesi: Fatih Mahallesi
(2406, 2407, 2409, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2425, 2426, 2427, Mehmet Sevindik
Caddesi, Nurettin Bayrav Caddesi, Gençlik Caddesi)
Barbaros Caddesi (2200, 2201, 2202, 2202/2, 2222, 2219, 2213, 2209, 2227, 2206, 2205, Ziya Erdoğan Caddesi, Enver Aktürk Caddesi, Cemalettin Caddesi, Talat Bilgin Caddesi, Fevzi Çakmak
Caddesi, Mithat Paşa
Caddesi, Sanayi Bölgesi Caddesi, Atatürk Caddesi) Mimar Sinan
Mahallesi (2604, 2611, 2615, 2624, 2623, 2625, 2619, 2620, 2620/1, Cumhuriyet Caddesi
, Yavuz Selim
Caddesi, Mevlana
Caddesi, Kazım Dirik Caddesi)
Kazım Dirik Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi, Lozan
Caddesi'ne bağlı 387, 388, 389, 390, 392, 393, 283, 284, 285, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297 ve Ahmet Balcı
Sokak
Atatürk Mahallesi: 356, 287,388, 390
Yeni Şakran Mahallesi: İsmet İnönü
Caddesi
Siteler Mahallesi: 467 sokak Bozköy
Mahallesi: Ana Sokak
Kurtuluş Mahallesi: Namık Kemal
Caddesi, Fatih Caddesi, Hasan Tahsin
Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi'nin bir bölümü, Şehit Kemal Caddesi ile Prof. Dr. Zekeriya Aydın
Sokak, 299, 306, 305, 304, 302, 313, 300, 301, 325, 329, 338, 336, 335, 330,332, 328, 324, 323, 562
Yeni Mahalle: 548, 562, 660, 661, 662, 632, 652, 633, 634, 635, 648, 651, 660, 655, 659, 654, 658, 658/1, 532/1, 532, 534, 527, 528, 529, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 594, 595,596, 600, 636, 638, 566, 564, 583, 584, 585, 588, 589, 638, 688, 572, 532/1, 1424, Yavuz Sokak, Ramazan Sokak, Bayram Sokak, Rumeli
Caddesi, Anadolu Caddesi, Abdi İpekçi
Caddesi, Hastane Caddesi, Samurlu Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ile caddelere bağlanan ara sokaklar.
Bunun dışında asfaltlama çalışmaları Cengiz Topel
Caddesi'nde mevsim koşulları el verdiği sürece mart ayı boyunca devam edecek. - İZMİR
Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
Kaynak: İHA