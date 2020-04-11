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Aliağa Belediyesinden can dostlar için seferberlik

Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ivedilikle sürdürdüğü çalışmalarda mama ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmuyor.

11.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:46
Aliağa Belediyesinden can dostlar için seferberlik

Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ivedilikle sürdürdüğü çalışmalarda mama ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmuyor. Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi bugün saat 13.00'ten itibaren merkez ve dış mahallelerde sokaklarda yaşayan can dostlara mama ve su dağıtımı yapacak. Dağıtımlar hafta boyunca periyodik olarak sürecek.


Korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında kentin dört bir yanında periyodik olarak mama ve su dağıtım gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma yasağı süresi boyunca sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edecek. Ekipler tarafından Aliağa'nın tüm mahallelerinde gerçekleşecek çalışmalarda sevimli dostların tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanacak. Vatandaşlar, Hilal Masa ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattına mesaj göndererek ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarını bildirebilecek.


Veteriner klinikler görevleri başında


Bu süreçte ilçelerdeki sokak hayvanlarının ya da bakıma muhtaç can dostların bakımı ve beslenmesi için veteriner klinikler hizmet vermeye devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa, Güncel
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