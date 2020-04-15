Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Aliağa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yılında, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü yarışmalarda buluşturuyor.

15.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
Aliağa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yılında, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü yarışmalarda buluşturuyor.

'Evde Kal' çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan çocukları unutmayan Aliağa Belediyesi, çocukların evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla mail üzerinden şiir, kompozisyon ve resim yarışması başlatıyor. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı', 'Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100. Yılı', 'Mustafa Kemal Atatürk' ve 'Cumhuriyet' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise kompozisyon dallarında katılabilecek.

Ödüller adrese teslim

Aliağa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki yarışmada eserler 20 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar boyutu 20 MB'den düşük olacak şekilde 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderebilecek. Öğrenciler aynı zamanda yarışma hakkında bilgi almak için 0554 533 8631 numaralı telefonu arayabilecek. Gönderilen eserler kendi alanlarında uzman jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler dizüstü bilgisayar, ikinciler tablet, üçüncüler ise akıllı saat ile ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü adreslerine teslim edilecek.

Yarışma bilgileri

Şiir ve kompozisyonlar bilgisayar ortamında 'Times New Roman' yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılacak. Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbest olup, yazılan şiirler iki sayfayı geçmeyecek şekilde olacak. Resim alanındaki eserlerde ise resim tekniği ve malzemeler serbest. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu A3 olup, kaliteli çözünürlükte fotoğrafı çekilerek başvuru mail olan 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine gönderilecek. Tüm eserler, yarışmanın adı ve konusuna uygun, özgün ve orijinal olması gerekiyor. Eserlerin taklit ya da kopya olduğu tespit edilmesi halinde eser hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılacak, yarışmacılara verilen ödül ise geri alınacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, 23 Nisan, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:21: E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı - Haber 11:20: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde - Haber 11:20: Bütçe, Mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi - Haber 11:20: SİVAS İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:19: Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm yükü demiryollarımız sırtlandı - Haber 10:51: Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler