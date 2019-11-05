Haberler » Güncel » Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

05.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:14Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması
Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabilecek. Vatandaşların ödemelerini https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da gerçekleştirebileceği, ayrıca kanun kapsamında yapılandıran borçlar için taksit ödeme süresininde 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle son bulacağı hatırlatıldı. Ödemelerin, Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığının TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya 233101 no'lu posta çeki hesabına ödemelerin yapılabileceği de duyuruldu. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aralık, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Gevrek: "(Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı) Pazar günü maalesef çok ciddi hatalar oldu"-...
19:28 AB, İran nükleer anlaşmasından endişeli
19:26 Önce kampanya düzenleyip, sonra sokak hayvanlarını beslediler
19:24 Fuhuş operasyonu
19:24 İsrail'de seçimlerin galibi Gantz, hükümetin kurulamaması nedeniyle Netanyahu'yu suçladı
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:28:21