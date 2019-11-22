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Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin, 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

22.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:23Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin, 2 2019 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; borç yükümlülüğü olan vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini, 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabileceği açıklandı. Vatandaşların ödemelerini, https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden de online olarak gerçekleştirebileceği bildirildi.

Ayrıca, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçlar için taksit ödeme süresininde 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de son bulacağı öğrenildi.

Emlak vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların taksit ödemelerini, Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığının TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 numaralı İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yatırabilecekleri duyuruldu. - İZMİR

Aralık, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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