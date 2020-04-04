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Aliağa Cumartesi Pazarında korona virüs önlemleri

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında, pazaryerleri ile ilgili yayımladığı genelgelere uygun bir hale getirilerek bugün hizmete açılacak olan Aliağa Cumartesi Pazarında virüs önlemleri alındı.

04.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:24
Aliağa Cumartesi Pazarında korona virüs önlemleri
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında, pazaryerleri ile ilgili yayımladığı genelgelere uygun bir hale getirilerek bugün hizmete açılacak olan Aliağa Cumartesi Pazarında virüs önlemleri alındı.

Vatandaşları almaları gereken tedbirler hususunda bilgilendiren Aliağa Belediyesi, alınacak önlemleri başlıklar halinde sıraladı. İşte vatandaştan alınması istenen o önlemler;

"- 65 yaş üstü büyüklerimizin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından 3 Nisan tarihinde 20 yaş altı vatandaşlarımızın

sokağa çıkması yasaklandığından, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalıdır. Pazaryeri girişinde

tedbirlerle ilgili denetim yapılacaktır.

Bebek ya da küçük çocukların da pazara getirilmesi yasaktır.

Genelge kapsamında tüm vatandaşlarımıza maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilmiş olup, maskesi ve eldiveni olmayanlar pazaryerine alınmayacaktır.

Pazaryerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmelidir.

Tokalaşma, sarılma ve temas gibi virüs yayılımını arttıracak eylemlerden kaçınılmalıdır.

Pazara giriş sırayla olacaktır.

Pazarda satışa sunulan ürünlere dokunmayınız. Elle ya da eldivenle ürünlere temas etmeyiniz.

Hamile ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın pazara çıkması sakıncalıdır.

Pazaryerinde alışverişin hızla tamamlanarak pazar alanında fazla kalınmaması önemle rica edilir."

Öte yandan bugün sabah saatlerinden itibaren hizmete açılacak olan cumartesi pazarının saat 18.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa, Güncel
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