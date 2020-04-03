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Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan koronavirüs açıklaması

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, koronavirüs tedbirleri kapsamında Aliağa Adliyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

03.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:38
Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan koronavirüs açıklaması

Salman ayrıca, vatandaşların devam eden soruşturmalar ve davalar nedeniyle merak ettikleri hususları öncelikle E-Devlet hizmetini kullanarak öğrenmelerini istedi.

Adliye içerisinde temizlik ve dezenfekte işlemlerinin ilk günden bugüne titizlikle yapıldığını ifade eden Salman, adliye personelinin ve adliyeye gelen vatandaşların girişte ateşlerinin ölçüldüğünü, ateşi yüksek olduğu tespit edilenlerin ya da kovid-19 belirtileri gösterenlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildiğini söyledi.

Adliye girişine ve her kata personel ve vatandaşların kullanması için el dezenfektan aparatlarının monte edildiğini belirten Salman, "Bina içerisinde temizlik ve dezenfekte işlemleri belirli aralıklarla sürdürülecek" dedi.

ALİAĞA CUMHURİYET BAŞSAVCISI HİKMET SALMAN: "ÖNCELİKLE E-DEVLET HİZMETİ KULLANILMALI"

Vatandaşların, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak adliye içerisinde veya dışında sosyal mesafe kurallarına uymalarını da isteyen Salman, "Vatandaşlarımızdan toplu ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunda dikkatli olmalarını, devam eden soruşturmalar ve davalar nedeniyle merak ettikleri hususları öncelikle E-Devlet hizmetini kullanarak gerçekleştirmelerini, acil ve zorunlu iş ve işlemleri dışında kovuşturmalarda durdurulan süreleri ve ertelenen duruşmaları da dikkate alarak insan kalabalığına sebebiyet vermemelerini rica ediyoruz. Ülkemizin en kısa sürede bu salgını bertaraf etmesi için tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımızla el birliği içinde hareket ederek bu süreci atlatacağımıza inancım tamdır."dedi

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan koronavirüs açıklaması - Haberler

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