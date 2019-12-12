Haberler » Güncel » Aliağa'da 11 ayda 545 çift nikah masasına oturdu - Haber

Aliağa'da 11 ayda 545 çift nikah masasına oturdu

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılının 11 aylık döneminde 545 çiftin nikahını kıydı.

12.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:16Aliağa'da 11 ayda 545 çift nikah masasına oturdu
Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılının 11 aylık döneminde 545 çiftin nikahını kıydı.

Aliağa Belediyesi evlendirme memurluğundan elde edilen bilgilere göre, 2019 yılının 11 aylık döneminde 545 çift nikah masasına oturdu. Farklı ülkelerden 36 yabancı uyruklu kadın ise 11 aylık dönemde Türk vatandaşı ile nikah kıyarak dünya evine girdi.

Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Aydan Mangura, en fazla nikahın 93 kez temmuz ayında, en az nikahın ise 18 kez mart ayında gerçekleştirildiğini söyledi. Mangura ayrıca, 47 çifte evlenme izin belgesi düzenlediklerini de belirtti. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56 Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Haber
18:56 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Haber
18:54 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Haber
18:54 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif... - Haber
18:52 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü / Ek Fotoğraf - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:56:20