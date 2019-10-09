Haberler » Güncel » Aliağa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Aliağa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.10.2019 18:25Aliağa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmaması sevindirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bugün saat 16.37'de, merkez üssü Aliağa ilçesi olan, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Dokuz Eylül Ünivresitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem Zeytindagı fay zonu ile Çaltılıdere'den geçen fayın kesim noktasında meydana geldi. Foça ile Bergama arasında uzanan faylar" dedi.



Aliağa, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:34 Türkiye'den Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonuç bildirisine tepki
21:34 "ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı"
21:34 İstanbul'da barış pınarı harekatı için camilerde sela okundu (3 boğaz semaları geniş...
21:34 Tel abyad'daki terör hedefleri vuruldu
21:33 İstanbul'da barış pınarı harekatı için camilerde sela okundu ( 2 çamlıca camii)
21:32 İstanbul'da barış pınarı harekatı için camilerde sela okundu (1 piyale paşa camii)
21:32 Cumhurbaşkanı erdoğan bakan hulusi akar'dan bilgi alarak barış pınarı harekatının...
9.10.2019 21:35:43