Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir çiftlikte tek başına yaşayan şahsın ellerini ve ayaklarını bağlayarak küçükbaş hayvanları ile bir miktar parasını gasp ettikten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

01.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:23
Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı
İzmir 'in Aliağa ilçesinde bir çiftlikte tek başına yaşayan şahsın ellerini ve ayaklarını bağlayarak küçükbaş hayvanları ile bir miktar parasını gasp ettikten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edilen bilgiye göre olay, 28 Mart tahinde meydana geldi. Gece vakti Yalı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte tek başına yaşayan Z.S. isimli vatandaşın, elleri ve ayakları bağlanarak 3 adet koyun, 7 adet kuzu ve bir miktar parası gasp edildi. Gasp edilen çiftçi Z.S. isimli şahıs, kendi imkanları ile elleri ve ayaklarındaki ipleri çözerek durumu Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine, olay ile ilgili araştırma başlatan ekipler, yapılan araştırmalar ve MOBESE kameralarının incelenmesi sonucunda ilçedeki gasp ve hırsızlık olayına karıştıktan sonra Bergama ilçesi yönüne doğru gitmekte bulunan iki araç içerisinde 5 kişi olduğunu tespit etti. Olay ile ilgili olarak 2'si kadın 6 şüpheli şahıs Bergama ilçesinde yakalandı. Ekiplerin detaylı çalışması neticesinde şüphelilerin yakalanmasının ardından Z.Y. gasp edilen koyun ve kuzularını teslim alırken, yakalanarak gözaltı alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1 şüpheli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haberler
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:41: İçişleri Bakanı Soylu: Konya'daki yardım kampanyasını durdurduk, - Haberler 00:34: Meydanda kadını silahla vurup yaraladı - Haberler 00:29: Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı - Haberler 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu 00:18: 1 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:16: Kovid-19 ABD'de en fazla can alan üçüncü hastalık oldu - Haberler 23:23: California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler 21:58: İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler