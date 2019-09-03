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Aliağa'da çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi Kocadağ mevkiinde belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

03.09.2019 16:20 Aliağa'da çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi Kocadağ mevkiinde belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çam ağalarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler karadan ve havadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi Kocadağ mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 16 arasöz, 3 helikopter, 3 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de havadan müdahalede bulundu. 2 saat süren müdahaleler sonucu yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar görürken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - İZMİR

Aliağa, Bozköy, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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