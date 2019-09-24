Haberler » Güncel » Haber

Aliağa'da çöp konteynerlerine özel temizlik

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentteki tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

24.09.2019 13:12Aliağa'da çöp konteynerlerine özel temizlik
İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentteki tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye, özel araç ile çevrede oluşabilecek pis koku, sinek ve haşere oluşumunun önlenmesi amacıyla konteynerleri dezenfekte ediyor. Konteynerleri steril bir hale getiren aracın, günde 100 konteyner temizliği yapabilme kapasitesine sahip olduğu ifade edilirken, araç sıcak ve soğuk su vasıtasıyla yıkama işlemi de gerçekleştiriyor. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 - TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü
14:36 İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek" - ADANA
14:36 Teknokent'ten sanayi doktora programı tanıtımı
14:36 Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı
14:35 İstanbul'da deprem paniği
14:35 Gençler Kızılinler'de köylülere destek oldu
14:35 Adana içişleri bakan yardımcısı çataklı emellerine ulaşmalarına fırsat verilmeyecek