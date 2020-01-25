Haberler » Güncel » Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası - Haber

Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası

Aliağa Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

25.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:07Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası
Belediyesi, ve 'da yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Aliağa Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında harekete geçti. Bu kapsamda belediye, bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Aliağa Belediyesinin depremzedeler için başlattığı kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları; battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk maması ve her türlü kuru gıda bağışlarını Aliağa Kapalı Pazar Yerinde bulunan Aliağa Belediyesi Sosyal Market'e yapabilecek.

Aliağa Belediyesi Sosyal Market, Aliağalı vatandaşların depremzedeler için yapabilecekleri bağışlar için cumartesi ve pazar günü 08.30 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri de, 153 Hilal Masa aracılığı ile talepte bulunulması halinde bağış malzemelerini vatandaşların evlerinden alacak. Sosyal markette toplanan bağış malzemeleri pazartesi günü deprem bölgelerine ulaştırılacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Malatya, Elazığ, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02  İngiltere'den Mekke'ye İslamiyet'i tanıtmak için yürüyor
18:56  Taşova'da 'Hamsi Festivali'
18:56  İTO, Elazığ ve Malatya'ya 20 TIR acil ihtiyaç malzemesi yola çıkarıyor
19:01  Elazığ istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu, elazığ'da
19:00  Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü
25.01.2020 19:03:59